Рязанцы массово жалуются на сильную вонь по всему городу

Рязань продолжает задыхаться. В группе «Дышим чистым» десятки подписчиков жалуются на запах фекалий буквально во всех частях города. Приведем только часть из них:
«Выброс Новоселов, 7 корпус 1. Воняет г…м, нечем дышать»;
«Воняет центр города, Роща, Галенчино и даже в Солотче»;
«Воняет на Касимовском шоссе, в районе «Ленты». Днем воняло во Льгове»;
«Кальное, вонь силосной ямы»;
«Гражданская улица, дом 1. Запах страшный, на улицу лучше не выходить. Запах так же в районе «Барса» и по улице Грибоедова».
Как сообщили пользователям в экстренных службах, запах по всей Рязани, скорее всего связан, с внесением удобрений, в том числе куриного помета, на сельскохозяйственные поля.
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