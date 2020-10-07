Рязанцы массово жалуются на сильную вонь по всему городу

Рязань продолжает задыхаться. В группе «Дышим чистым» десятки подписчиков жалуются на запах фекалий буквально во всех частях города. Приведем только часть из них:

«Выброс Новоселов, 7 корпус 1. Воняет г…м, нечем дышать»;

«Воняет центр города, Роща, Галенчино и даже в Солотче»;

«Воняет на Касимовском шоссе, в районе «Ленты». Днем воняло во Льгове»;

«Кальное, вонь силосной ямы»;

«Гражданская улица, дом 1. Запах страшный, на улицу лучше не выходить. Запах так же в районе «Барса» и по улице Грибоедова».

Как сообщили пользователям в экстренных службах, запах по всей Рязани, скорее всего связан, с внесением удобрений, в том числе куриного помета, на сельскохозяйственные поля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!