СК организовал проверку по факту конфликта в Сасове бригады скорой помощи и местных жителей

Следственный комитет России по Рязанской области начал доследственную проверку по факту публикации в ряде региональных СМИ информации о конфликте в райцентре Сасово бригады скорой помощи, приехавшей на вызов, и местных жителей.

Инцидент произошел вечером 27 ноября. 44-летняя жительница райцентра почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую. Медики приняли решение о срочной госпитализации. Однако знакомые женщины, находившиеся рядом, стали этому препятствовать. Разгорелся конфликт.

В итоге заболевшую женщину все-таки удалось загрузить в автомобиль скорой помощи, но во время доставки в больницу она скончалась.

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых мероприятий, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Опрашиваются свидетели.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении (или отказе в возбуждении) уголовного дела.

Ход проверки взят под контроль руководителем регионального следственного управления.

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Обе стороны намерены обратиться в полицию (подробности).