В Сасове молодая компания помешала медикам спасти жизнь человека

Вечером 27 ноября в Сасове «скорая» приехала на госпитализацию экстренной пациентки. Однако, по словам медиков, когда они транспортировали женщину к машине, у них произошел конфликт с компанией находившихся рядом людей, которые, как считают медики, были пьяны. Люди мешали работникам здравоохранения выполнять свои прямые обязанности.

По этому факту фельдшер скорой помощи написала заявление в полицию.

К сожалению, женщина, из-за оказания помощи которой разгорелся конфликт, умерла в машине скорой помощи по пути в больницу.

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