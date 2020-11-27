Скончалась заслуженный работник культуры РФ, рязанский скульптор Наталья Тюкина

Наталья Дмитриевна Тюкина.

В пятницу, 27 ноября, после тяжелой болезни ушла из жизни заслуженный работник культуры РФ, скульптор Наталья Дмитриевна Тюкина. Рязанский Союз художников и министерство культуры и туризма Рязанской области выражают соболезнования родным и близким Натальи Дмитриевны.

Церемония прощания с Натальей Дмитриевной состоится 29 ноября в 10.00 (время может быть изменено) в Борисо-Глебском соборе Рязани.

Наталья Тюкина – родилась в Рязани, окончила Рязанское художественное училище и отделение керамики Московского высшего художественно-промышленного училища. Член Союза художников России, действительный член Российской Академии народного искусства, заслуженный работник культуры Российской Федерации, постоянный участник региональных, всероссийских и международных выставок.

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