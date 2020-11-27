В Сасове умерла врач ковидного госпиталя

Ольга Кимовна Жукова.

Умерла Ольга Жукова – врач ковидного госпиталя, развернутого на базе Сасовского межмуниципального медицинского центра. Соболезнования родным и близки Ольги Кимовны через соцсети выразил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

«В ноябре этого года она добровольно пошла работать в ковидный госпиталь Сасовского межмуниципального медицинского центра. Помогала людям бороться с тяжелым и опасным заболеванием, поддерживала делом и словом», - рассказал о погибшей глава региона.

Те, кто знал Ольгу Кимовну, всегда будут помнить ее как профессионала высочайшего класса и человека с активной жизненной позицией, который работал и жил на благо других.