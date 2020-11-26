Появились фотографии ДТП с автобусом под Михайловом, в котором пострадали четыре человека

Фото с места ДТП.

В среду, 25 ноября, около шести часов вечера в Михайловском районе на автодороге-обходе Михайлова произошло ДТП с участием автобуса Yutong, перевозившего сотрудников одного из предприятий. По предварительной информации, причиной аварии стало то, что 34-летний водитель не правильно выбрал безопасную скорость для движения и не справился с управлением. Автобус съехал с дороги в правый по ходу движения кювет.

Первоначально сообщалось о трех пострадавших, но позже их количество увеличилось до четырех. Это пассажиры автобуса в возрасте 62-х, 39-ти, 37-ми и 23-х лет. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото с места ДТП.

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