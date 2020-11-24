В райцентре Милославское сгорел грузовик Volvo

Фото: издательство "Пресса".

Поздно вечером в понедельник, 23 ноября, в райцентре Милославское на улице Привокзальной сгорел грузовой автомобиль Scania с цистерной-полуприцепом.

Известно, что в момент возникновения пожара грузовик стоял на обочине. Скорее всего, произошло короткое замыкание. Пожарные приехали к месту ЧП уже через шесть минут, но кабина автомобиля сгорела полностью.

Издательство «Пресса» сообщает, что 56-летнему водителю из Тулы потребовалась помощь медиков – он обращался в Милославскую районную больницу. Но от госпитализации мужчина отказался.

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