На выезде из Рязани столкнулись два грузовика

Фото с места ДТП.

В понедельник, 23 ноября, примерно в 12.18 на выезде из Рязани на Солотчинском шоссе (рядом с домом №11) столкнулись два грузовых автомобиля. По предварительной информации, 66-летний житель Рязанского района за рулем грузовика КАМАЗ не справился с управлением и врезался в стоящий в попутном направлении на краю проезжей части тягач Volvo. Второй машиной управлял 48-летний житель поселка Тума.

В результате происшествия водитель КАМАЗа получил травмы и вынужден был обратиться за помощью к медикам.

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