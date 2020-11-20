У грузовика оторвало кабину – появились фотографии с места смертельного ДТП в Шиловском районе

Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".

В четверг, 19 ноября, в 10.05 на 274-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» на территории Шиловского района произошло смертельное ДТП.

39-летний житель Тульской области, управляя грузовиком Renault с полуприцепом, выехал на полосу встречного движения и врезался в легковой автомобиль Wolkswagen Polo. В результате ДТП водитель легкового автомобиля – 41-летний рязанец – от полученных травм скончался на месте происшествия.

Издательство «Пресса» опубликовала фотографии с места жесткой автоаварии. На снимках видно, что после столкновения грузовик съехал в кювет, у него оторвало кабину. Легковая иномарка врезалась еще и в дорожное ограждение, превратившись в груду металла.

Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Наезд «семерки» на дерево под Рязанью обернулся гибелью водителя

За сутки дорожные аварии на территории региона унесли жизни двух человек (подробности).