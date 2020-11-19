На трассе в Шиловском районе в лобовом ДТП погиб 41-летний рязанец

Утром 19 ноября в Шиловском районе 39-летний житель Тульской области за рулем грузового автомобиля Renault с полуприцепом на скорости не справился с управлением и врезался лоб в лоб в Volkswagen Polo.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки - 41-летний рязанец, скончался от полученных травм на месте аварии.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

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