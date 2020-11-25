В Михайловском районе автобус слетел с дороги - пострадали трое рабочих

На месте ДТП работает полиция. Фото: архив "КП"-Рязань".

25 ноября, буквально несколько минут назад, около 18 часов, в Михайловском районе на автодороге-обходе районного центра автобус, перевозивший рабочих, свалился в кювет с дороги. Об этом "КП"-Рязань" сообщили в пресс-службе ГИБДД.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате происшествия три пассажира автобуса получили травмы. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.

А накануне вечером в Рязани Renault на скорости влетел в припаркованный большегруз – один человек погиб.