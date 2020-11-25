В Рязани Renault на скорости влетел в припаркованный большегруз – один человек погиб.
Около шести часов вечера 24 ноября недалеко от дома №49 по улице Рязанской 26-летний водитель за рулем автомобиля Renault Logan влетал на скорости в грузовик Scania, который был припаркован у края дороги.
Водитель Renault угробил в ДТП своего пассажира.
В результате дорожного происшествия 26-летний пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП.
В настоящее время инспекторы ДПС проверяют все обстоятельства случившейся аварии.
В Рязани Renault на скорости влетел в припаркованный большегруз – один человек погиб.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и двое получили различные травмы.
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