В Рязани Renault на скорости влетел в припаркованный большегруз – один человек погиб.

Около шести часов вечера 24 ноября недалеко от дома №49 по улице Рязанской 26-летний водитель за рулем автомобиля Renault Logan влетал на скорости в грузовик Scania, который был припаркован у края дороги.

Водитель Renault угробил в ДТП своего пассажира.

В результате дорожного происшествия 26-летний пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП.

В настоящее время инспекторы ДПС проверяют все обстоятельства случившейся аварии.

В Рязани Renault на скорости влетел в припаркованный большегруз – один человек погиб.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и двое получили различные травмы.

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