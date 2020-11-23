COVID-19 выявлен в 11 школах Рязанской области

По состоянию на понедельник, 23 ноября, COVID-19 выявлен в 31 образовательном учреждении Рязанской области. В том числе 11 детских садиках, 11 школах, четырех ссузах и пяти вузах. Такие данные приводит оперативная группа регионального правительства.

Напомним, что с 23 ноября в школах Рязани с целью уменьшения рисков распространения коронавирусной инфекции вводится веерное дистанционное обучение. На две недели на онлайн формат образования отправлены учащиеся 5-6 классов.

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Оперативная группа опубликовала ежедневную сводку (подробности).