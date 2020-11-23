COVID-19: Рязанская область и России обновили рекорды по суточному приросту заболевших

В понедельник, 23 ноября, в Рязанской области выявлено еще 118 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Эта цифра суточного прироста является абсолютным рекордом с начала пандемии. Всего в регионе с начала эпидемии COVID-19 подтвердился у 13 233 человек.

Выздоровело за сутки 97 человек – с начала пандемии 10 196 рязанцев.

Рекордным суточным показателем 23 ноября отметилась и России – 25 173 новых случаев. Всего сначала пандемии заболевание подтвердилось у 2 114 502 россиян.

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Такие данные приводит оперативная группа регионального правительства (подробности).