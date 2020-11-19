В школах Рязани введут веерное дистанционное обучение

В четверг, 19 ноября, губернатор Рязанской области обратился к жителям региона в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. По рекомендациям Роспотребнадзора, в школах Рязани вводится веерное дистанционное обучение.

С 23 ноября по 6 декабря на дистанционное обучение отправят учащихся 5 и 6 классов всех городских школ. 7 декабря они продолжат обучение в обычном формате.

При этом с 7 по 20 декабря на дистанционное обучение в свою очередь уйдут учащиеся 7,8 и 10 классов.

Дальнейшие шаги будут приняты с учетом складывающейся ситуации.

Учащиеся 1-4 классов, а также 9 и 11 классов будут постоянно учиться в школах.

- Еще раз подчеркиваю, что все это касается только школ города Рязани, - отметил Николай Любимов. - Школьники в районах области пока будут учиться в обычном режиме.

Детские садики продолжат повсеместно работу в обычном режиме.

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