Новогодних елок в Рязанской области не будет

19 ноября губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с очередным обращением к гражданам. В связи со сложной обстановкой по заболеваемости коронавирусом было принято решение о том, что в период новогодних праздников не будет проводиться никаких торжественных мероприятий.

- Новый год это традиционно семейный праздник, - сказал глава региона, - и давайте мы откажемся от проведения каких-либо массовых мероприятий. Сам я тоже встречу Новый год с семьей.

Также губернатор напомнил и об ограничениях для работодателей, включающих в себя и запрет на проведение корпоративов. Как последний запрет будут контролировать, если, например, организация задумает отметить наступление Нового года не в кафе, а в родных стенах, - неизвестно.

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