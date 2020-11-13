Правоохранительные органы подтвердили, что пожар в рязанском ТРЦ «М5 Молл» начался из-за сигнальной ракеты

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, подтверждает озвученную ранее СМИ версию о том, что пожар в рязанском ТРЦ «М5 Молл» начался после выстрела сигнальной ракетой.

Инструктор батутного центра случайно запустил сигнальную ракету, которую с собой принес его знакомый. От выстрела загорелся поролон. Далее огонь начал распространяться слишком быстро для того, чтобы можно было его остановить подручными средствами.

Агентство сообщает, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Пострадавший от серьезного пожара ТРЦ «М5 Молл» закрыли на неопределенный срок

Об этом сообщила администрация торгово-развлекательного центра (подробности).