Стала известна предварительная причина пожара в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани

Батутный центр Cosmica, расположенный в ТРЦ «М5 Молл», сгорел полностью и восстановлению не подлежит. Об этом сообщила администрация заведения.

«Произошло несчастье, наш батутный центр сгорел, и не подлежит восстановлению.

В пожаре никто не пострадал, и это самое главное. По словам очевидцев, пожар случился по вине посетителя ТРЦ, но в этом будет разбираться следствие», - говорится в сообщении.

Как отметили в батутном центре, всем посетителям обязательно вернут деньги за абонементы и сертификаты.

Стала известна и предварительная причина пожара. По словам одного из арендаторов ТРЦ «М5 Молл», кто-то из сотрудников или посетителей батутного центра якобы выстрелил сигнальной ракетой, которая попала в поролоновый бассейн - и все моментально вспыхнуло. В настоящее время «Комсомолка» проверяет эту информацию.

Напомним, 12 ноября в 17:15 на пульт МЧС поступило сообщение о задымлении в здании ТРЦ «М5 Молл». Спустя 30 минут площадь возгорания составила 400 квадратных метров. На месте пожара в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани к этому моменту работало уже 14 пожарных расчетов (читать подробнее).

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