Пострадавший от серьезного пожара ТРЦ «М5 Молл» закрыли на неопределенный срок

В пятницу, 13 ноября, администрация торгово-развлекательного центра «М5 Молл» сообщила, что ТРЦ временно закрыт. Примерная дата возобновления работы не уточняется.
Также администрация подчеркнула, что магазин Obi работает в штатном режиме.
Напомним, что 12 ноября в ТРЦ «М5 Молл» произошел серьезный пожар. Огонь бушевал на площади 500 квадратных метров и вызвал частичное обрушение здания.
На пожаре никто не пострадал.
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По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших (подробности).