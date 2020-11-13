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Пострадавший от серьезного пожара ТРЦ «М5 Молл» закрыли на неопределенный срок

Об этом сообщила администрация торгово-развлекательного центра
Источник:kp.ru
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В пятницу, 13 ноября, администрация торгово-развлекательного центра «М5 Молл» сообщила, что ТРЦ временно закрыт. Примерная дата возобновления работы не уточняется.

Также администрация подчеркнула, что магазин Obi работает в штатном режиме.

Напомним, что 12 ноября в ТРЦ «М5 Молл» произошел серьезный пожар. Огонь бушевал на площади 500 квадратных метров и вызвал частичное обрушение здания.

На пожаре никто не пострадал.

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По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших (подробности).

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