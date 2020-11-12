Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

«Комсомольской правде» стало известно, что в 19.00 12 ноября серьезный пожар в рязанском ТЦ «М5 Молл» потушили. К этому моменту огонь успел распространиться на 500 квадратных метров и привел к частичному обрушению конструкций здания.

В общей сложности пожарным расчетам потребовалось менее двух часов, чтобы одолеть огонь.

Жертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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