Появилось видео начала страшного пожара в ТРЦ «М5 Молл». Фото: стоп-кадр с камер видеонаблюдения.

В интернете распространяется видео с камер видеонаблюдения в ТРЦ «М5 Молл», где 12 ноября произошел страшный пожар. Камеры зафиксировали начало пожара – огненный хлопок и задымление. После объявления пожарной тревоги, люди без паники покидали здания, кто-то из граждан пытался с помощью пожарного рукава потушить возгорания, безуспешно – «рванул рукав, и вода стала заливать пол».

Напомним, 12 ноября в 17:15 на пульт МЧС поступило сообщение о задымлении в здании ТРЦ «М5 Молл». Спустя 30 минут площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

По предварительным данным, пожар начался в батутном центре Cosmica. Как сообщил «Комсомолке» один из арендаторов ТРЦ, кто-то из посетителей или сотрудников якобы выстрелил сигнальной ракетой (читать подробнее).

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