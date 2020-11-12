Пожар в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани 12 ноября 2020 года: обрушились стены, сгорели торговые площади

Пожар в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани удалось локализовать. Фото: RZN LIFE l НОВОСТИ l РЯЗАНЬ.

12 ноября в 17:15 на пульт МЧС поступило сообщение о задымлении в здании ТРЦ «М5 Молл». Спустя 30 минут площадь возгорания составила 400 квадратных метров. На месте пожара в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани к этому моменту работало уже 14 пожарных расчетов.

— До приезда пожарных, в течение первых десяти минут, обрушились конструкции. Интересно, что объявление для посетителей было сделано, когда пожар уже разгорелся. Люди успели покинуть помещение без паники, надо отдать должное, — сообщила в прямой трансляции рязанский блогер Марина Чупейкина.

Спустя час после возникновения пожара в ТРЦ «М5 Молл», правительство Рязанской области сообщило, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Из здания эвакуировали более 250 человек.

По состоянию на 18:20 пожар в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани локализовали на площади 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, пожар начался в батутном центре Cosmica.

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