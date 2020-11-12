Росздравнадзор объяснил, как узнать о наличии в аптеках Рязани лекарств от коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управление Росздравнадзора по Рязанской области открыло «горячую линию» по наличию в аптеках лекарств, рекомендованных для лечения коронавируса, сообщает оперативная группа. Чтобы узнать, в каких аптеках Рязани можно купить препараты для лечения коронавируса, нужно звонить по телефону: (4912) 27-25-50 с 09:00 до 18:00 в будние дни.

Напомним, ранее руководитель Росздравнадзора по Рязанской области Татьяна Болдырева обратилась с письмом к аптекам. Проведенная госорганом проверка показала, что рецептурные препараты, в том числе антибиотики, отпускаются жителям региона без рецепта (читать подробнее).

Кроме того, в Рязанскую область на днях поступила первая партия препаратов для лечения коронавируса на дому (смотрим список).

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