В Рязанскую область поступила партия бесплатных лекарств от коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Рязанскую область поступила первая партия препаратов для бесплатного амбулаторного лечения коронавируса, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Речь идет о первой тысячи упаковок «Фавипиравира» и «Апиксабана».

Все лекарства распределят по больницам, откуда по назначению врача, их будут доставлять пациентам на дом.

Всего в Рязанскую область поступит более 50 тысяч упаковок 16 препаратов, в их числе:

- «Азитромицин»;

- «Левофлоксацин»;

- «Амоксициллин»;

- «Умифеновир»;

- «Ривароксабан»;

- «Моксифлоксацин»;

- «Парацетомол»;

- «Метилпреднизолон» и другие.

«Из-за введения новой системы маркировки лекарств их дефицит возник во многих российских регионах. В настоящее время в Рязанской области также отмечается повышенный спрос на противовирусные препараты и антибиотики, что, безусловно, приводит к их дефициту в аптеках», - говорится в сообщении минздрава.

Напомним, ранее в Рязанскую область поступила вакцина от коронавируса. Препарат в количестве 42 штук уже передали в рязанскую ОКБ (читать подробнее).

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