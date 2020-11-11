В Рязанскую область поступила партия бесплатных лекарств от коронавируса.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Рязанскую область поступила первая партия препаратов для бесплатного амбулаторного лечения коронавируса, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Речь идет о первой тысячи упаковок «Фавипиравира» и «Апиксабана».
Все лекарства распределят по больницам, откуда по назначению врача, их будут доставлять пациентам на дом.
Всего в Рязанскую область поступит более 50 тысяч упаковок 16 препаратов, в их числе:
- «Азитромицин»;
- «Левофлоксацин»;
- «Амоксициллин»;
- «Умифеновир»;
- «Ривароксабан»;
- «Моксифлоксацин»;
- «Парацетомол»;
- «Метилпреднизолон» и другие.
«Из-за введения новой системы маркировки лекарств их дефицит возник во многих российских регионах. В настоящее время в Рязанской области также отмечается повышенный спрос на противовирусные препараты и антибиотики, что, безусловно, приводит к их дефициту в аптеках», - говорится в сообщении минздрава.
Напомним, ранее в Рязанскую область поступила вакцина от коронавируса. Препарат в количестве 42 штук уже передали в рязанскую ОКБ (читать подробнее).
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