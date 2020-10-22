В Рязанскую область завезли вакцину от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Рязанскую область поступила вакцина от коронавируса, сообщает ТКР со ссылкой на министра регионального здравоохранения Андрея Прилуцкого. По словам чиновника, препарат в количестве 42 штук уже передали в рязанскую ОКБ.

«Там и в других красных зонах сейчас развернуто 1285 коек для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. С диагнозом коронавирус лежит 321 человек, остальные с пневмонией. При необходимости коечный фонд увеличат до 1700 мест», - говорится в сообщении.

Ранее Прилуцкий заявил об отмене диспансеризации и нехватке медперсонала (читать подробнее).

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