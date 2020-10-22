Минздрав: В Рязанской области приостановили диспансеризацию

С 22 октября во всех медицинских учреждениях приостановили диспансеризацию, чтобы снизить распространение коронавируса, сообщает ТКР со ссылкой на главу регионального минздрава. Однако, плановая госпитализация больницы не прекращаются.

По словам министра здравоохранения Андрея Прилуцкого, в регионе есть некоторый дефицит медицинских кадров, особенно специалистов первичной помощи — врачи пожилого возраста ушли на самоизоляцию, есть и случаи заболеваний коронавирусом среди медиков.

Напомним, ранее губернатор Николай Любимов ввел очередные ограничительные меры в Рязанской области (читать подробнее).

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