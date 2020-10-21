Губернатор ввел очередные ограничения в Рязанской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

20 октября губернатор Рязанской области своим распоряжением ввел дополнительные ограничения в регионе из-за распространения коронавируса. Касается он запрета на проведение культурно-массовых мероприятий.

«Запретить до особого распоряжения проведение на территории Рязанской области публичных мероприятий, а также развлекательных, культурных, зрелищных мероприятий», - говорится в сообщении.

Исключения составляют работа цирка, театров и кинотеатров при заполняемости залов не более 30%.

Напомним, ранее оперативная рабочая группа обсудила меры по сдерживанию COVID-19 (читать подробнее о конкретных мерах).

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