Рязанский Росздравнадзор обратился к продавцам и покупателям антибиотиков

Медики предупреждают, что самолечение помогает возбудителям инфекций выработать устойчивость к препаратам, однако порой оно оказывается вынужденным.

Руководитель Росздравнадзора по Рязанской области Татьяна Болдырева обратилась с письмом к аптекам. Проведенная госорганом проверка показала, что рецептурные препараты, в том числе антибиотики, отпускаются жителям региона без рецепта. За это торговцам грозят штрафы до 200 тысяч рублей и приостановка деятельности на срок до 90 суток, о чем, собственно, и говорится в письме.

Обратился Росздравнадзор и к покупателям:

«Только врач сможет определить, какие лекарственные средства необходимы для лечения. Поэтому не надо пытаться самим назначать себе лекарства, запасать их впрок», - заявили представители ведомства.

Рязанцам напомнили, что самолечение помогает возбудителям инфекций выработать устойчивость к препаратам. Кроме того, оно угрожает здоровью и провоцирует дефицит в аптеках.

«Сейчас спрос и использование антибиотиков, противовирусных препаратов многократно превышает реальную потребность», - констатировал Росздравнадзор.

КСТАТИ

Несмотря на претензии Росздравнадзора, нередко бывают случаи, когда самолечение - мера вынужденная. Например, даже дорогие анализы, сделанные в частной клинике, не помогли рязанке с признаками COVID-19 и ее семье своевременно получить медицинскую помощь (подробнее).