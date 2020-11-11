В частных клиниках Рязани проверили стоимость анализов на COVID-19 и КТ

Даже дорогущие анализы, сделанные в частной клинике, не помогли рязанке с признаками COVID-19 и ее семье своевременно получить медицинскую помощь. Фото: Артем КИЛЬКИН

Отчаявшаяся рязанка обратилась к чиновникам областного минздрава и губернатору Николую Любимову через официальную страницу главы региона. Излить душу ее заставили огромные трудности с получением медицинской помощи – даже при наличии признаков коронавирусной инфекции.

- Может, вам и доводилось болеть, но уж 100% вам не приходилось платить 5000 за КТ и 3900 за анализы крови, после этого с температурой 39 мчаться с этими подтвержденными результатами в местную поликлинику, чтобы вызвать врача на дом, - так начала свою историю женщина.

Рязанка рассказала, что на ее КТ из частной клиники «двусторонняя вирусная пневмония типа COVID-19». При этом болеет вся ее семья, по телефону дозвониться до регистратуры невозможно, а в местной поликлинике не могут сразу не то что принять, а даже записать на прием. В итоге – «квест» по поиску лекарств, которых в аптеках не сыскать, для вынужденного самолечения по схемам переболевших друзей.

По словам автора, пришедшая в итоге девушка-ординатор, ознакомившись с препаратами, лишь сказала «продолжать лечение» и записала на бесплатный тест на COVID-19 на 26 ноября. Семье, мол, до того времени анализы не положены (т.к. формально факт болезни, а значит и контакт с больным, не установлен), а результаты диагностики «со стороны» минздрав якобы не признает.

Минздрав, в свою очередь, в ответ на комментарий пообещал «обязательно рассмотреть проблему». Также чиновники оповестили, что Росздравнадзор провел «мониторинг ряда частных клиник по стоимости анализов на COVID-19 и КТ». В некоторых случаях информацию направили в ФАС и поставили медучреждения на особый контроль.