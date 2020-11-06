В Рязани окончательно разобрали мост на улице Ленина

Конструкции моста окончательно демонтировали. Фото: Константин МОГИЛИН

В центре Рязани завершился демонтаж конструкций моста на улице Ленина. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Уже завершены работы по устройству кабельной канализации, демонтажу конструкций существующего моста, разработке и вывозу грунта насыпи и по выносу водопровода из зоны строительства.

В дальнейшем подрядчику ООО «КМК» предстоит смонтировать арочные пролетные строения моста, построить железобетонные лестничные сходы с подъемными платформами для маломобильных групп населения, установить новое ограждение проезжей части, провести устройство дорожного полотна и покрытия на тротуарах.В эти дни выполняются работы по переключению линии кабельной связи и подготовке площадки для погружения свай фундаментов нового моста, а также монолитные работы по устройству ростверков подпорных стен.

Напомним, движение автомобильного транспорта по мосту полностью закрыли 15 октября, а открыть его должны уже к 25 декабря. Вся же реконструкция инженерного сооружения должна занять 10 месяцев.

Движение по мосту планируют восстановить уже 25 декабря. Фото: Константин МОГИЛИН

Вся реконструкция должна занять до 10 месяцев. Фото: Константин МОГИЛИН

В настоящий момент транспорт пустили в обход ремонтируемого моста. Фото: Константин МОГИЛИН

В настоящий момент транспорт пустили в обход ремонтируемого моста. Фото: Константин МОГИЛИН

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