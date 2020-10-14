Названа дата перекрытия моста на улице Ленина в Рязани

Пресс-служба администрации Рязани в среду, 14 октября, сообщила, что мост на улице Ленина через Лыбедь полностью перекроют для движения с 14.00 15 октября до 7.00 25 декабря. Напомним, что в настоящее время проходит реконструкция моста, после которой он свяжет для пешеходов две части Лыбедского бульвара.

Автолюбителей просят с пониманием отнестись к данным ограничениям и планировать свои маршруты заранее.

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