Мост на площади Ленина перестроят за 10 месяцев

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:38:09+03:00

На реконтрукцию из областного и городского бюджета выделят более 170 млн рублей

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Реконструкция моста на улице Ленина в Рязани займет около 10 месяцев и будет стоить более 170 млн рублей, сообщили в администрации Рязани. Основную часть денег даст областной бюджет, за городской казной - софинансирование.

Сооружение, построенное в 1849-1850 годах, пережило частичное обрушение в 2012-м. Тогда провал засыпали грунтом и забетонировали.

Теперь, после предпроектного обследования, мост решили разобрать до основания, сделать новый фундамент и заново смонтировать арочные пролетные строения. Со стороны политехнического института заменят аварийный лестничный сход, оборудуют его подъемными платформами для маломобильных граждан.

«Архитектурные решения при реконструкции приняты с учетом облика находившегося ранее на этом месте кирпичного арочного моста. Проектируемый мост запланирован арочным, двухпролетным, грунтозасыпным», пишет admrzn.ru.

На время перекрытия движения, когда транспорт пустят по другим улицам (конкретный период и маршруты пока не называются), перенесут и троллейбусную контактную сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU