Мост на площади Ленина перестроят за 10 месяцев
Реконструкция моста на улице Ленина в Рязани займет около 10 месяцев и будет стоить более 170 млн рублей, сообщили в администрации Рязани. Основную часть денег даст областной бюджет, за городской казной - софинансирование.
Сооружение, построенное в 1849-1850 годах, пережило частичное обрушение в 2012-м. Тогда провал засыпали грунтом и забетонировали.
Теперь, после предпроектного обследования, мост решили разобрать до основания, сделать новый фундамент и заново смонтировать арочные пролетные строения. Со стороны политехнического института заменят аварийный лестничный сход, оборудуют его подъемными платформами для маломобильных граждан.
«Архитектурные решения при реконструкции приняты с учетом облика находившегося ранее на этом месте кирпичного арочного моста. Проектируемый мост запланирован арочным, двухпролетным, грунтозасыпным», пишет admrzn.ru.
На время перекрытия движения, когда транспорт пустят по другим улицам (конкретный период и маршруты пока не называются), перенесут и троллейбусную контактную сеть.
ИСТОЧНИК KP.RU