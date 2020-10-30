Суд по делу экс-мэра Рязани прошел за закрытыми дверями

Четвертое заседание по делу экс-мэра Рязани Сергея Карабасова чуть не началось со скандала. Вместе с ним в растрате бюджетных средств, выделенных на установку детской площадки в Лесопарке обвиняются бывший начальник управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев и директор организации-подрядчика Михаил Пузанов. Подсудимые свою вину отрицают.

Судебные приставы не пустили в зал представитей СМИ, объясняя свои действия указанием председателя суда, который, исходя из противоэпидемических соображений, установил дистанцию между присутствовающими в полтора метра.

По его мнению, площади зала суда достаточно, чтобы там могли разместиться только участники процесса. Однако на поверку оказалось, что целый ряд кресел был свободен. Впрочем, наличие мест не стало поводом для допуска прессы - дверь перед корреспондентом закрылась.

Само заседание продлилось пару минут: вызванные на него свидетели просто не явились.

- Александр Чайка находится на карантине, - сказал адвокат Эдуард Видакас, - второй, Николай Михайлин, оправдывает свое решение тем, что опасается за своё здоровье.

Следующее заседание планируется провести 6 ноября.

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