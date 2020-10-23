Новые свидетели по делу Карабасова: Установить детскую площадку в Лесопарке помешало отсутствие асфальта

Экс руководитель управления энергетики и ЖКХ Рязани Игорь Ковалев показал журналистам, как выглядит электронный браслет. Фото: Александр КАРАВАЕВ

23 октября возобновились слушания по уголовному делу в отношении экс-мэра Рязани Сергея Карабасова и бывшего руководителя управления энергетики и ЖКХ Игоря Ковалева. Напомним, ранее заседания прерывались из-за ухода судьи на карантин.

В этот раз на допрос вызвали двух важных свидетелей: аудитора счетной палаты и директора (на тот момент) Лесопарка.

— Возле Центра уличного спорта «Под мостом» планировалось построить крупную зону отдыха с аттракционами и сценой, — говорит экс-директор МАУП «Лесопарк» Виталий Исаев. — Для этого собирались заасфальтировать большой участок земли. На это выделили деньги. Но когда стали ремонтировать дорогу, выяснилось, что ее ширины недостаточно для удовлетворения потребностей посетителей. Поэтому асфальт перекинули с площадки на дорогу.

По словам Исаева, когда наступил момент установки оборудования, оказалось, что ставить-то ее некуда - площадка совершенно не подготовлена.

— Мы пытались это исправить через несколько месяцев, но установили только часть, и то на временных креплениях, — продолжает бывший руководитель учреждения. — Детскую площадку в Лесопарк даже не привозили. Когда я узнал, что выделяться деньги на подготовку основания не будут, то принял решение о демонтаже.

Главные обвиняемые в ожидании начала суда. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Как отметил в своих показаниях аудитор счетной палаты Рязани Дмитрий Черенков, после поднявшегося шума в СМИ, их ведомство провело проверку, но часть оборудования не обнаружили вообще.

— В феврале 2019 года во время нашей проверки выяснилось, что часть оборудования установлена, другая часть, стоимостью около миллиона рублей, лежит на складе, а еще, на 700 тысяч рублей, мы вообще не нашли, — развел руками аудитор.

Следующее заседание по делу назначено на 30 октября.

Напомним, 17 сентября в Советском районном суде Рязани состоялось первое заседание по громкому уголовном делу против и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова. Вместе с ним в растрате бюджетных средств обвиняются экс-начальник городского управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев и гендиректор ООО «Уютный двор 62» (фирмы-подрядчика) Михаил Пузанов.

А началось все после выступления журналистки Ирины Чепелевой перед президентом Владимиром Путиным на медиафоруме ОНФ и проверок местных силовиков расследованием решили заняться сотрудники управления по особо важным делам СК России. По их версии, в 2018 году Ковалев по поручению Карабасова подписал акт приемки работ, которые даже не начинались, а подрядчик якобы незаконно получил все 4,9 млн рублей.