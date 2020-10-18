В Рязани провели самый массовый пикет за чистый воздух.
Фото: Константин МОГИЛИН
18 октября на площади Театральной прошел согласованный пикет «За чистый воздух». Несколько сотен рязанцев вышли с плакатами и транспарантами с обращением к властям, решить главную экологическую проблему Рязани последних недель – вонючего и отравленного воздуха:
В Рязани провели самый массовый пикет за чистый воздух.
Фото: Константин МОГИЛИН
«Мы имеем право на чистый воздух»;
«Рязань занимает второе место в России по детского онкологии»;
«Я хочу дышать»;
«Прекратите травлю»;
В Рязани провели самый массовый пикет за чистый воздух
Фото: Константин МОГИЛИН
«Что-то в городе сильно воняет... Может это рыбы гниют с головы?» и тому подобным.
Ранее областные власти сообщили, что скорее всего источник отравленного воздуха в Рязани является нефтеперерабатывающая компания. Однако экологические лаборатории РНПК не зафиксировали никаких превышений.
В Рязани провели самый массовый пикет за чистый воздух
Фото: Константин МОГИЛИН
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