Стало известно, кто отравляет воздух Рязани запахом фекалий

13 октября состоялось заседание «круглого стола» по вопросам охраны атмосферного воздуха в городе Рязани. Участники заседания отметили, что с 6 по 11 октября в Рязани усилили работу по мониторингу состояния атмосферного воздуха. В результате специалисты зафиксировали неоднократные превышения уровня сероводорода.

В настоящее время идет проверка на предприятиях АО «РНПК» и ООО «Завод ТЕХНО». Окончательный срок проверок – начало ноября 2020 года. Но все контрольно-надзорные органы предполагают, что на загрязнение атмосферного воздуха оказывают влияние выбросы от АО «РНПК».

— Все исследования, которые были проведены 6, 7, 8 октября через каждые четыре часа, свидетельствуют о превышении по сероводороду по 15 ПДК. Идет массивное загрязнение по всему городу, — подчеркнула заместитель руководителя Роспотребнадзора по Рязанской области Ирина Акимова. — Регистрировалось не только в Дашках, но и Турлатове, в Московском районе, Канищеве. Мы предполагаем, что все-таки виновником этой ситуации является нефтеперерабатывающая компания. Уже выявлены некоторые нарушения, которые регистрируются на нефтезаводе. По завершении проверки будет возбуждено административное дело.

Старший помощник природоохранного прокурора Ирина Артюшатская подчеркнула, что ведомство направляло лабораторию минприроды и к заводу «Технофлекс», и к «Техно», и на площадки накопления Окской птицефабрики.

— Результаты лабораторных исследований помогали Росприроднадзору подготовить заявку на согласование в Волжскую прокуратуру внеплановой выездной проверки завода РНПК, поскольку результаты лабораторных исследований указывают на этот источник выбросов, там концентрация наиболее высокая, — отметила Артюшатская.

Напомним, ранее РНПК сделала заявление по факту вонючего воздуха в Рязани (читать подробнее).

КТО УЧАСТВОВАЛ В ЗАСЕДАНИИ

Заместитель председателя Правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов;

- министр природопользования региона Александр Новиков;

- глава администрации Рязани Елена Сорокина;

- старший помощник природоохранного прокурора Ирина Артюшатская;

- заместитель руководителя управления Росприроднадзора Виктор Барабаш;

- заместитель руководителя Роспотребнадзора по Рязанской области Ирина Акимова;

- директор МП «Водоканал города Рязани» Андрей Акулов;

- генеральный директор АО «РНПК» Алексей Демахин;

- заместитель гендиректора по промышленной безопасности и охране окружающей среды «РНПК» Евгений Макеев;

- гендиректор ООО «Завод ТЕХНО» Юрий Кушнеревич;

- представитель АО «Окское» Ольга Мешкова;

- эколог АО «Русская кожа» Мария Федорова;

- председатель РОО «Дышим чистым» Александр Суфранович;

- руководитель «ЭРА» Евгений Рыбаков.

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