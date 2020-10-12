Нефтяники прокомментировали ситуацию с вонючим воздухом в Рязани

В рязанской нефтеперерабатывающей компании прокомментировали ситуацию с загрязненным воздухом и «сторонними запахами».

По информации пресс-службы РНПК, в настоящее время на производственной площадке компании проходит плановый капремонт технологических установок. По этой причине загрузка мощностей предприятия значительно снизилась.

— Вместе с тем, экологическая лаборатория и привлеченная лаборатория Росгидромета по Рязанской области с 7 по 11 октября провели более 400 анализов по основным показателям состояния атмосферного воздуха - превышения ПДК не зафиксировано, — отметили в пресс-службе.

Напомним, рязанцы продолжают жаловаться губернатору Николаю Любимову на «запах фекалий, силоса и химии». Но к настоящему времени, никто из официальных лиц не может сказать, почему в Рязани такой вонючий воздух (читать подробнее).

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