В центре Рязани маршрутка сбила человека на пешеходном переходе

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13 октября на улице Ленина в Рязани сбили парня 17 лет, который шел по пешеходному переходу у дома №24/42. С неназванными травмами он доставлен в медучреждение.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, наезд совершил 34-летний рязанец на Peugeot Boxer. Случилось это примерно в 18.10. Микроавтобус, судя по фотографиям, работал на одном из городских маршрутов.

Всего за сутки в шести ДТП на территории региона пострадали шесть человек.

Напомним, в ближайшее время перекресток улиц Ленина, Николодворянской и Право-Лыбедской из-за повышенной аварийности оборудуют светофорами, которые оснастят дорогой автоматикой.