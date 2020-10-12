Рязанцы продолжают жаловаться губернатору на вонючий воздух в городе

Рязанцы продолжают жаловаться губернатору Николаю Любимову на отравленный в Рязани воздух. Напомним, уже больше недели со всех уголков города поступают сообщения о «запахе фекалий, силоса и химии». Но к настоящему времени, никто официально не может, почему в Рязани такой вонючий воздух.

Елена Крысанова: «Что вы делаете, чтобы был чистый воздух в Рязани? Каждый день отрава в воздухе! Невозможно дышать».

Игорь Минаков: «Когда будет введен мониторинг качества воздуха в Рязани? Во всех соцсетях люди не просто просят, а кричат о помощи! Город задыхается! Взрослые, дети, старики сидят взаперти, чтобы хоть как-то оградить себя от этой вони».

Венера Антонова: «Николай Викторович, когда будет объявлен режим ЧС? Когда прокомментируете многократные превышения загрязняющих веществ в воздухе?»

Наталья Забозлаева: «Нам нечем дышать! Сделайте, пожалуйста, хоть что-нибудь! Это невозможно просто!»

Алексей Гусев: «В поселке Строитель воздух полный [непечатное слово]. Разберитесь, наконец. Уже больше недели происходит какой-то [непечатное слово]. Слов других нет».

Отметим, что по факту многочисленных жалоб, сначала лаборатория минприроды зафиксировали в районе Турлатова три измерения с превышением ПДК сероводорода, а позже уже лаборатория Управления по делам ГОЧС Рязани выявила значительное превышение предельной допустимой концентрации сероводорода лаборатория. Однако, экологическая лаборатория РНПК и лаборатория Росгидромета не выявили превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосфере на границе санитарно-защитной зоны предприятия.

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