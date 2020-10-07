Официально: в Рязани зафиксировали превышение уровня сероводорода в воздухе

Специалисты минприроды 6 октября выявили в атмосферном воздухе в Рязани превышения предельно допустимых концентраций сероводорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отбирали пробы воздуха в районе Турлатово (с 21:20 до 22:00) и Ряжского шоссе (с 22:40 до 23:00).

В Турлатове специалисты лаборатории обнаружили три измерения с превышением ПДК сероводорода. Максимальное превышение зафиксировано в 21:40 и составило 20,6227 ПДКмр. По адресу Ряжское шоссе результаты исследований соответствовали гигиеническим нормативам.

«Так как на территории, где проводились замеры, нет предприятий, подлежащих региональному экологическому надзору, информацию о превышениях оперативно направили в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора. Кроме того, информацию в срочном порядке направили в природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор и администрацию Рязани», - говорится в сообщении.

Напомним, уже несколько дней рязанцы жалуются на сильную вонь по всему городу. Теперь это касается не только жителей Дашково-Песочни, но и центральных улиц (читать подробнее).

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