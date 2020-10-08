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РНПК не выявила превышений ПДК на границе санитарно-защитной зоны

Помимо экологической лаборатории предприятия замеры проводила лаборатория Росгидромета
Источник:kp.ru
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Экологическая лаборатория РНПК и лаборатория Росгидромета не выявили превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосфере на границе санитарно-защитной зоны предприятия. Замеры проводились 6 и 7 октября.

- Предприятие работает в штатном технологическом режиме, - прокомментировали в РНПК.

Напомним, ранее специалисты областного минприроды выявили превышения ПДК сероводорода в деревне Турлатово. Замеры проводились 6 октября. В 21:40 содержание сероводорода в воздухе составило 20,6227 ПДКмр.

Экология