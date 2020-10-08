Пожар на складах боеприпасов под Рязанью: взрывы происходят раз в 20 секунд

На горящем военном складе в Скопинском районе взрывы происходят раз в 20 секунд, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Таки данные источник привел на 6 часов утра 8 октября.

«Пожар также продолжается, его тушение осложнено взрывами», - говорится в сообщении.

В настоящее время в тушении пожара и ликвидации последствий взрывов задействованы почти 800 человек, используется порядка 200 единиц техники, в том числе три пожарных поезда.

Напомним, по официальной версии, 7 октября около 13:20 на территории склада хранения боеприпасов загорелась трава. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Штатный пожарный расчет пытался потушить возгорание, но бесполезно – огонь добрался до боеприпасов (читать подробнее).

В настоящее время известно о пяти пострадавших в результате взрывов, один человек находится в реанимации. В радиусе 5 км от места пожара эвакуировали около 2,5 тысяч человек. В Рязанской области ввели режим ЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!