В четверг в Рязани огласят приговор убийце ветерана войны и его супруги.

8 октября в Рязанском областном суде вынесут приговор Максиму Куприну, обвиняемому в особо жестоком убийстве двух человек, находящихся в беспомощном состоянии, с целью грабежа.

По версии следствия, в конце сентября 2019 года Куприн под предлогом продажи бытовых товаров пришел в квартиру, где проживали ветеран Великой Отечественной войны Павел Макеев и его супруга Римма Федоровна.

Напав на пожилых людей, он убил их молотком, а после этого похитил из квартиры деньги и другое имущество супругов на общую сумму около 18 тысяч рублей.

В своем последнем слове Куприн полностью признал свою вину и просил суд, быть к нему снисходительнее (читать подробнее).

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