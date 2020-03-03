СК расследовал убийство ветерана и его жены в Рязани и раскрыл подробности

3 Март 2020 2020-03-03T14:08:58+03:00

Максим Куприн признался в содеянном уже на «финишной прямой», хотя ранее вину отрицал

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Завершено расследование громкого дела об убийстве ветерана Великой Отечественной войны Павла Васильевича Макеева и его супруги Риммы Федоровны. На скамью подсудимых отправится 21-летний Максим Куприн, который помимо статьи 105 УК РФ обвиняется еще по 162-й («Разбой»).

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, уже на завершающем этапе расследования обвиняемый «под тяжестью собранных доказательств» признался в содеянном, хотя прежде свою вину отрицал.

Напомним, 26 сентября 2019 года молодой человек пришел в квартиру пожилых супругов под видом торговца массажерами. Орудуя молотком, он нанес хозяевам смертельные травмы, похитил деньги и имущество на 18 тысяч рублей и скрылся. Тела убитых вечером того же дня обнаружили родственники.

- Над раскрытием циничного и дерзкого преступления с момента его совершения работала следственно-оперативная группа, в состав которой наряду со следователями, экспертами и следователями-криминалистами следственного управления вошли оперативные сотрудники УМВД России по Рязанской области, - сообщили в Следственном комитете.

Орудие преступления и часть похищенного нашли с помощью поисковой криминалистической техники в заросшем овраге недалеко от дома потерпевших. Для этого обследовали 15 тысяч квадратных метров. В процессе расследования допросили более 40 свидетелей, провели более 40 судебных экспертиз (в т.ч. 18 дактилоскопических и 25 молекулярно-генетических). Огромную роль в поимке преступника сыграла работа экспертов-криминалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU