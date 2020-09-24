Появилось видео признания Максима Куприна, обвиняемого в убийстве ветерана и его супруги.

24 сентября Максим Куприн признался в убийстве ветерана Павла Макеева и его супруги. Подсудимый в своем последнем слове попросил суд о снисхождении.

Напомним, в октябре прошлого года в Рязани задержали 20-летнего парня, подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги. Следователи установили, что ранее он был причастен к совершению целого ряда преступлений (мошенничества и кражи) в отношении других пожилых людей (читать подробнее).

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«Комсомолка» побывала на малой родине Максима Куприна в Пронском районе. Именно он является единственным обвиняемым в гибели блокадника Павла Макеева и его жены Риммы Федоровны (подробнее).