В центре рязанского поселка зарезали 36-летнего мужчину

В центре поселка Ухолово произошло убийство. Об этом «Комсомолке» сообщили в СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным труп 36-летнего местного жителя обнаружили в одной из квартир центра поселка. Известно, что пятничным утром 25 сентября несколько человек распивали алкоголь во дворе дома, потом перебрались в сад, а уже когда стемнело и похолодало – в дом. Выпивающих было много, одни уходили, другие приходили.

Примерно в три часа ночи 54-летний хозяин дома стал выпроваживать гостей. Кто-то ушел, кто-то не мог уйти из-за сильного опьянения – они легли штабелями в бане и спали. Но один из гостей стал противиться напору хозяина дома, завязалась борьба.

— Да, это именно пьяная борьба. Они нанесли друг другу некоторые повреждения, но не успокоились, — рассказывает следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. — Во время потасовки хозяин схватил со стола нож и начал им размахивать. Вот во время одной из этих отмашек нож попал в шею 36-летнего мужчины. От полученной раны он в скором времени и скончался. Он с кухни сам дополз до прихожей, там и умер.

По словам следователя, подозреваемый в убийстве не понял в тот момент, что натворил – и улегся спать. Утром один из собутыльников увидел труп, дошел до полиции, которая находится рядом с домом, и сообщил.

— В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — продолжает Максим Александрович. — Он признал вину, раскаивается и активно сотрудничает со следствием. Уголовное дело мы возбудили по статье «Убийство» УК РФ.

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