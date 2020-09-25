В Ермишинском районе утонул рыбак, упав с заброшенной баржи

В Ермишинском районе на реке Ока утонул 73-летний рыбак. Об этом «Комсомолке» сообщили в СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным мужчина вместе со своей 72-летней супругой рыбачили с заброшенной баржи. Мужчина оступился и стал тонуть.

— Жена пыталась его спасти, подавала ему удочку, он не смог ухватиться, при этом на нем было слишком много одежды. Она быстро намокла, и пенсионер утонул, — рассказывает старший следователь Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области Иван Филиппов. — В настоящее время мы проводим доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.