В Рязанской области на карте COVID-19 появились два новых населенных пункта

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Региональный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновил данные по географии распространения заболевания. По данным на понедельник, 21 сентября, заражения выявлены в 11 населенных пунктах.
19 из 36 новых случаев приходится на Рязань. По три случая выявлены в Ряжске, Рыбном, Скопине, а также Скопинском и Рязанском районах.
Первые случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы в двух населенных пунктах Рязанского района – Взметнево и Вишневка.
С полной статистикой по населенным пунктам можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те их них, где произошли изменения по сравнению с 20 сентября:
- Рязань - 4078 случаев с начала пандемии (+19);
- Рязанский район – 366 (+3) (Подвязье – 18 (+1), Взметнево, Вишневка – по одному);
- Ряжске – 230 (+3);
- Рыбном – 201 (+3);
- Скопин – 191 (+3);
- Сасово – 181 (+1);
- Скопинский район – 136 (+3) (Корневое – 12 (+1), Успенское – 7 (+2);
- Захарово – 29 (+1).
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