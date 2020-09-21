В Рязанской области на карте COVID-19 появились два новых населенных пункта

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Региональный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновил данные по географии распространения заболевания. По данным на понедельник, 21 сентября, заражения выявлены в 11 населенных пунктах.

19 из 36 новых случаев приходится на Рязань. По три случая выявлены в Ряжске, Рыбном, Скопине, а также Скопинском и Рязанском районах.

Первые случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы в двух населенных пунктах Рязанского района – Взметнево и Вишневка.

С полной статистикой по населенным пунктам можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те их них, где произошли изменения по сравнению с 20 сентября:

- Рязань - 4078 случаев с начала пандемии (+19);

- Рязанский район – 366 (+3) (Подвязье – 18 (+1), Взметнево, Вишневка – по одному);

- Ряжске – 230 (+3);

- Рыбном – 201 (+3);

- Скопин – 191 (+3);

- Сасово – 181 (+1);

- Скопинский район – 136 (+3) (Корневое – 12 (+1), Успенское – 7 (+2);

- Захарово – 29 (+1).

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