В Рязанской области сообщили о 36 новых случаях коронавируса

Необычайно ровная статистика коронавируса в Рязанской области, несмотря на это свое магическое свойство, продолжает медленно, но верно ползти вверх. Если верить региональной опергруппе, 21 сентября еще у 36 человек оказались положительными первые тесты на COVID-19. Эти результаты перепроверит минздрав.

Вместе с тем у других 35 человек новая коронавирусная инфекция подтвердилась после повторного тестирования. Совокупно в регионе теперь известно о 7852 случаях заражения с начала пандемии, включая выздоровевших и умерших.