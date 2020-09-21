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Коронавирус Covid-19

В Рязанской области сообщили о 36 новых случаях коронавируса

Официальная статистика медленно растет, возвращаясь к июльским значениям
Антон КОНОВАЛОВ
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Необычайно ровная статистика коронавируса в Рязанской области, несмотря на это свое магическое свойство, продолжает медленно, но верно ползти вверх. Если верить региональной опергруппе, 21 сентября еще у 36 человек оказались положительными первые тесты на COVID-19. Эти результаты перепроверит минздрав.

Вместе с тем у других 35 человек новая коронавирусная инфекция подтвердилась после повторного тестирования. Совокупно в регионе теперь известно о 7852 случаях заражения с начала пандемии, включая выздоровевших и умерших.