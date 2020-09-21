Обвиняемого в покушении на убийство рязанской семьи арестовали

Следователи Железнодорожного МСО предъявили обвинение 25-летнему жителю Подмосковья по факту покушения на убийство трех лиц, в том числе малолетнего ребенка. По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в ночь на 16 сентября ранее судимый за кражу мужчина познакомился по интернету с девушкой и последние несколько дней проживал у нее в Рязани на улице Есенина. Во время конфликта он нанес ножом множество колото-резанных ран подруге, ее пятилетнему ребенку и 69-летнему деду. Только благодаря своевременной медицинской помощи пострадавших удалось спасти.

О состоянии здоровья потерпевших позже рассказал минздрав Рязанской области (читать подробнее).

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